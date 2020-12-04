Kocaeli'de yoğun sis
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Kocaeli'de yoğun sis

04.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:02

Kocaeli'de yoğun sis Kocaeli'de etkili olan yoğun sis D-100 Karayolu'nda yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi düşünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'de yoğun sis

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan yoğun sis D-100 Karayolu'nda yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi düşünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli'yi sabah saatlerinde yoğun sis etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeni ile Kocaeli'nin Başiskele, İzmit, Derince, Kartepe ilçesinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. D-100 Karayolu ve D-130 Karayolu'da yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi azalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeni ile sürücüler hızını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis
Kocaeli'de yoğun sis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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