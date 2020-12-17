Kocaeli'de tandıra düşen kadın ağır yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tandırın içine düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diliskelesi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde ikamet eden Hanım Kocabay (54), ekmek pişirmek için evinin bahçesindeki tandırı yaktı.

Dengesini kaybederek yanan tandırın içine düşen Kocabay, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Ağır yaralanan Hanım Kocabay, sağlık ekiplerince Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal