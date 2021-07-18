Kocaeli'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yenikent Mahallesi'nde bir kafeye birlikte gelen H.A. (46) ile Tuncer S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, tabancayla Tuncer S'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Tuncer S, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli H.A. polis ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman