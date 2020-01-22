Kocaeli bitkin halde bulunan şahin hayvanat bahçesine verildi
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Kocaeli bitkin halde bulunan şahin hayvanat bahçesine verildi

Bitkin halde bulunan şahin hayvanat bahçesine verildiKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bitkin halde bulunan yaralı şahin zabıta ekibi tarafından tedavisi için hayvanat bahçesine götürüldü.

22.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:37
Kocaeli bitkin halde bulunan şahin hayvanat bahçesine verildi

Bitkin halde bulunan şahin hayvanat bahçesine verildi

KOCAELİ'nin ilçesinde, bitkin halde bulunan yaralı şahin ekibi tarafından tedavisi için hayvanat bahçesine götürüldü.

Darıca Pirireis Mahallesi'nde bir vatandaş bitkin haldeki şahini gördü. Vatandaş, karton kutunun içine koyduğu şahini Darıca Belediyesi 'ne götürdü. Zabıta müdürlüğü ekibi, uçamayan şahini tedavisi için Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na teslim etti. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Veteriner Hekimi Hilal Akbaş, yapılacak muayene ve tetkikler sonrasında kuşun sağlığının ne durumda olduğunu anlayacaklarını ifade ederek, "Şahini sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı ile birlikte inşallah doğaya yeniden kazandırabiliriz." dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli bitkin halde bulunan şahin hayvanat bahçesine verildi
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