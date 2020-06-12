KMÜ Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışması yapacak
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KMÜ Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışması yapacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ertuğ Ergürer başkanlığında oluşturulan ekip Syedra Antik Kenti Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Projesi için gün sayıyor.

KMÜ Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışması yapacak
12.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:18

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ertuğ Ergürer başkanlığında oluşturulan ekip Syedra Antik Kenti Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Projesi için gün sayıyor.

Antalya'nın Alanya ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Syedra Antik Kenti'nde gerçekleştirilmesi planlanan kazı ve restorasyon projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile yürürlüğe girdi. Projenin 20 Temmuz'da başlayarak bu yılki kısmının 2020 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Alanya Müzesi ve özel kurumların desteğiyle yürütülecek proje ile kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken, projenin ülkenin kültür turizmine katkı sağlaması, bu alanda bilimsel yayınların artırılması ve kentin beş yıl içinde bilim dünyasında tanınması hedefleniyor.

Çalışma alanları olarak, sütunlu cadde, ara yollar, hamamlar, tiyatro, büyük kilise, şapel, vaftiz mağarası, bazilika, tapınak, bouleuterion, işlikler ve nekropolun belirlendiği proje, 14 farklı üniversiteden 22 uzmanla yürütülecek ve KMÜ öğrencilerine de staj imkanı sağlayacak.

Proje ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Doç. Dr. Ergürer, Syedra kentinin Pamphylia ve Kilikia bölgelerinin sınırında yer alması sebebiyle zaman zaman her iki bölgeye ait bir kent olarak anıldığını, bir dönem de Karaman'ın bazı antik kentlerini içine alan İsaura bölgesinin kenti sayıldığını belirtti.

Günümüzde gözlenebilen yapıların plan ve teknik özelliklerinin, Syedra'nın MS 2.- 4. yüzyıllar arasında en parlak dönemini yaşamış olduğunu gösterdiğini ifade eden Ergürer, şunları kaydetti:

"Mimari kalıntılar dışında, bu dönemlere ait epigrafik bulgular da bunu doğrular niteliktedir. Syedra, sınır kenti olarak antik dönemde stratejik bir konuma sahiptir. Yapılan düzenlemeler ile sütunlu cadde, hamam, sarnıçlar, kilise, heroon ve akropol gezilebilir durumdadır. Syedra, ülkemizde önemli bir turizm bölgesi olan Alanya'da, Alanya Kalesi dışında düzenlenerek ziyarete açılmış, karşılama alanına ve yürüme yollarına sahip, kültür turizmine konu edilecek ikinci alandır. Projemiz, bölge arkeolojisine ışık tutacağı gibi bölgesel ve ulusal anlamda turizm hareketliliğini de artıracaktır. Karaman'a yakın oluşu, Antalya-Mersin kara yolu üzerinde yer alması ulaşımı kolaylaştırıyor. Projemiz, daha az kazı çalışması yapılan bu bölge ve kuzeyinde yer alan Karaman'daki arkeolojik çalışmaların kıyı bağlantısının anlaşılması için önemli veriler sağlanacağını gösteriyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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