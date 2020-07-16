- KKTC yangın helikopterine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- KKTC yangın helikopterine kavuştu

- KKTC yangın helikopterine kavuştu Orman yangınlarına karşı Türkiye'den gönderilen yangın helikopteri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlandırıldı.

16.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:01

- KKTC yangın helikopterine kavuştu

LEFKOŞA - Orman yangınlarına karşı Türkiye'den gönderilen yangın helikopteri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlandırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl çıkan orman yangınlarına daha hızlı müdahale amacıyla Türkiye'den gelen bir yangın helikopteri göreve başladı.

Yangın helikopterini karşılamaya gelerek incelemelerde bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, "Bugün ülkemiz için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Yangın söndürme helikopterini ülkemizde konuşlandırmalarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve tüm yetkililere KKTC'ye göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Oğuz, "KKTC'de orman yangınları yıllardan beridir yaşanıyor. Bununla mücadele hep hava desteği öne çıkan bir konudur. Ülke olarak bir yangın helikopterimiz olmadı, sadece kiralama oldu. Önemli durumlarda sadece destek istiyorduk. Artık helikopter meteorolojinin verdiği yangın riski raporuna göre KKTC'de görevini yapacak ve yapmaya devam edecek" diye konuştu.

"Hem güç hem de moral verdi"

Oğuz, "Son yangın olayları keşke olmasaydı. Bundan sonra da temennim yangın olmasın, inşallah bu helikoptere de ihtiyaç olmaz ve görev yapmadan geri döner. Çünkü her yangın bir değerimizi götürüyor. Ancak bundan sonraki yangınlara karşı tedbir amaçlı bu helikopterin buraya gelmesi hem bize güç hem de moral verdi" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra çıkabilecek yangınlara karşı daha güvende olacağız"

Tarım Bakanı Oğuz, "Gönül isterdi ki helikopteri satın alalım KKTC'nin kendi hava gücü olsun, ormanlarımız güvende olsun. Ama dünyadaki yöntem kiralama yöntemi. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti en son partide 25 tane kiralamaya artı bir helikopteri ilave ederek KKTC' de konuşlandırdı" dedi. "Helikopterin toplam sezonluk kirası 5 milyon euro civarında" diyen Oğuz, "Bu ödeme tamamıyla Türkiye tarafından karşılanacak. Görev çıkması halinde helikopter Mersin Bozyazı'ya da gidecek, istediğimiz sürede KKTC'de kalabilecek" ifadelerini kullandı. Oğuz, "Bununla ilgili olarak daha önce iki ülke arasında yangınlara karşı söndürme mutabakatı vardı. İki ülke arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde bundan sonra çıkabilecek yangınlara karşı daha güvende olacağız" dedi.

- KKTC yangın helikopterine kavuştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş Spor
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu Dünya
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
AB'nin 'güvenli ülkeler' listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi
AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Cem Davran Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: - KKTC yangın helikopterine kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 17:13:24. #1.15#
title