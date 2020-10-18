Son dakika haberleri | Resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi
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Son dakika haberleri | Resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi

18.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:14
Son dakika haberleri | Resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika politika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarıştı. Oy verme işlemi 08.00'da başlarken, saat 18.00'de sona erdi. Oy sayma işleminin 738 sandıkta sona ermesinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak, seçimin galibi oldu. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,26'sını aldı. 199 bin 29 bin seçmenin 133 bin 953'ü sandığa giderken, seçime katılım oranı yüzde 67,30 oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11 adaylı ilk tur seçimleri, en düşük katılım yüzdesi ile tarihe geçmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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