KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı
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KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.

23.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:03
KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı

KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa 'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı. 

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.


Kaynak: DHA
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