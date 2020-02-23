KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.
23.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:03
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.
Kaynak: DHA