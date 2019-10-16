KKTC Başbakan Yardımcısı Özersoy: "Gerek hükümetim, gerekse Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin teröre...

16.10.2019 16:58

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersoy, "Ben gerek hükümetim, gerekse Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinde tamamen yanında olduğunu vurgulamak istiyorum. Kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersoy, ziyaret ettiği TBMM Dışişleri Komisyonuna bilgi verdi. Özersoy, farklı düzeylerde ilişkilerde bazı sıkıntılı mesajların karşılıklık olarak verildiğinin bilindiğini belirterek, "Zaman zaman üzüntü verici şekilde oldu bu. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin pamuk ipliğine bağlı olmadığını düşünüyoruz. Tarihsel ve duygusal temeli olan ilişkiler var. Güçlü ve köklü bir bağ var. İlişkileri daha iyi noktaya götürmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Bunun her iki halka saygı temelinde olması gerektiği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Özersoy, "Ben gerek hükümetim, gerekse Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinde tamamen yanında olduğunu vurgulamak istiyorum. Kimsenin tereddüdü olmasın. Bundan sonra terörle mücadelede atacağı adımlarda, atacağı haklı adımlarda Türkiye'nin tam anlamıyla yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA