Kızlarının tacizle suçladığı babanın tutuklandığı dava öncesi kavga (3) BÜYÜK KARDEŞİN İDDİALARI ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE KABUL EDİLMEDİMersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan açılan mahkeme öncesi gergin geçen ikinci duruşmaya mağdur kardeşler, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

BÜYÜK KARDEŞİN İDDİALARI ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE KABUL EDİLMEDİ

Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan açılan mahkeme öncesi gergin geçen ikinci duruşmaya mağdur kardeşler, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Baba S.D. ise duruşmaya Aydın'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti büyük kardeş H.G.'nin iddialarını zaman aşımı nedeniyle kabul etmezken diğer iki kardeş şikayetçi mağdur olarak kabul edildi.

BABA TUTUKLANDI

Duruşmada ifade veren mağdur kardeşler, babaları S.D.'nin kendilerini küçük yaşlardan itibaren taciz ettiğini söyledi. Sanık baba S.D. ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını iddia etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, mevcut deliller, üzerine atılı suçun mahiyeti ve kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak sanık baba S.D.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Soner AYDIN/MERSİN, -

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Kaynak: DHA