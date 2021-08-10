Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmaları başladı
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Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmaları başladı

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin en önemli ticaret ve buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin en önemli ticaret ve buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından, Kızıltepe ilçesinin merkezinde yer alan vatandaşların bir araya geldiği, önemli ticaret merkezi ve turistler açısından önemli uğrak yerlerin başında gelen Cumhuriyet Meydanının daha modern ve güzel bir görünüme kavuşması için hazırlanan Cumhuriyet Meydanı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi çalışmalarına başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Proje kapsamında meydanda bulunan yaklaşık 230 işyerinin mevcut kepenkleri sökülerek dokuya uygun otomatik kepenk, doğrama camekan takılacak. Aydınlatma direkleri değiştirilecek. Üst kotlarda bulunan binalarda sıva ve boyama işlemi yapılacak. İş yerlerinin önünde bulunan kaldırımlar düzenlenecek ve yeşil alan genişletilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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