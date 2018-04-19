Gece Boyunca Kızılırmak'ta Aranan Genç, Evinde Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, dün gece Kızılırmak Nehri sazlık alanında bir kişinin imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ancak yapılan aramalarda çığlık atarak yardım istediği ileri sürülen 25 yaşındaki M.G.'nin evinde olduğu ortaya çıktı.

BİR ÇIĞLIK DUYULDUĞUNA DAİR İHBAR ALINDI

Olay, Kızılırmak Nehri sedde yolu üzerinde dün akşam meydana geldi. Polisi arayan bir kişi, nehrin sazlık bölümünde mahsur kalan genç bir erkek sesi duyduğunu ve yardım çığlıkları attığı ihbarında bulundu.

GECE BOYUNCA SAZLIKTA YAPILAN ARAMALARDA KİMSE BULUNAMADI

Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi biri bulunamadı.

ALKOL ALIP SAZLIKTA MAHSUR KALAN GENCİ ABİSİ KURTARMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nehrin kıyısında park halinde olan motosikletle ilgili inceleme başlattı. Motosikletin M.G.'ye ait olduğu belirlendi. M.G.'nin motosikleti ile sazlıkta alkol aldıktan sonra mahsur kaldığı, kardeşinden yardım istediği ortaya çıktı. Kardeşinin de gelerek M.G.'yi evine götürdüğü belirlendi.