Kızılırmak Deltası'nda Bahar Hareketliliği

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ilkbaharın gelmesiyle hareketlendi.

Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'deki 480 civarındaki kuş türünden 356'sı görülebiliyor. Delta, 12 ay boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Barındırdığı nesli tükenmekte olan kuşlar, yırtıcı hayvanlar, kemirgenlerle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharda sergilediği ayrı güzellikle ziyaretçileri cezbediyor.

Kış göçmeni türler Kuzey Avrupa'ya doğru göç etmeye başlarken, bahar aylarının gelmesiyle yaz göçmeni kuş türleri ise Afrika'dan deltaya gelmeye başladı.

İlkbaharın gelmesiyle hayvanlarda hareketliliğin arttığı deltaya leylek göçleri de sürüyor. Mandalar ve yılkı atlarının da görülebildiği delta, doğa fotoğrafçıları ve araştırmacıları bölgeye çekiyor.

Delta, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı habitatlar gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.