Kızılçam ormanında yürek yakan görüntü Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan kızılçam orman yangınından geriye asırlık binlerce kızılçam ağacının külleri kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan kızılçam orman yangınından geriye asırlık binlerce kızılçam ağacının külleri kaldı.

Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ortaya çıkan hasar yeni gün ile ortaya çıktı. Ormanlık arazide binlerce kızılçam ağacı büyük zarar görürken, oluşan hasarın simsiyah görüntüsü yürek dağladı. Arazide yeşil adına bir şey kalmazken, binlerce canlıya ev sahipliği yapan orman kül oldu.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle dün 4 helikopter, 2 uçak, 45 arazöz, 20 yangın ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 3 dozer, 3 iş makinesiyle müdahale edilen yangın ise tamamen söndürüldü. Geriye sadece yürek yakan yangın hasarı kalırken, yangınla ilgili Kozan ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA