Kızılay Beypazarı Şubesinden ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Kızılay Beypazarı Şubesince ilçede yardıma muhtaç kişilere gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı.

Kızılay Beypazarı Şubesince ilçede yardıma muhtaç kişilere gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı.

Kızılay Şube Başkanı Yunus Güngör, yaptığı açıklamada, ilçede yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Kan bağışı kampanyaları da düzenlediklerini belirten Güngör, "Beypazarı Şubesi olarak kısa süre içinde tespitini yaptığımız yardıma muhtaç 55 kişiye birer kilogramlık kavurma konservesi ile temizlik malzemesi yardımında bulunduk." dedi.

Güngör, yardım dağıtımının hafta sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak