Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan yeni yıl mesajı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıl mesajı yayımladı.

Akın, mesajında, Kırşehir halkının yeni yılını kutladı.

Her yeni yılın belirlenen hedeflere, mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşmak için yeni başlangıçlar ve fırsatlar sunduğunu belirten Vali Akın, kentin 2021 yılında daha da kalkınması, vatandaşların kamu hizmetlerinden en hızlı ve verimli şekilde istifade edebilmesi için tüm dinamikleriyle el ele vererek koordinasyon içinde çalışmaya özen göstereceklerini ifade etti.

Vali Akın, 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koranavirüs salgının insanlığı olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde aşının uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir aşama kaydedileceğine inanıyorum. Günlük yaşantımızı derinden etkileyen bu salgından korunabilmenin yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaktan geçmektedir. Bu sebeple 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kendi sağlığımızın yanı sıra toplum sağlığının da korunması amacıyla hemşehrilerimizden alınan tedbirlere riayet etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız