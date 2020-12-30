Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan yeni yıl mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:02
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan yeni yıl mesajı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıl mesajı yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıl mesajı yayımladı.

Akın, mesajında, Kırşehir halkının yeni yılını kutladı.

Her yeni yılın belirlenen hedeflere, mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşmak için yeni başlangıçlar ve fırsatlar sunduğunu belirten Vali Akın, kentin 2021 yılında daha da kalkınması, vatandaşların kamu hizmetlerinden en hızlı ve verimli şekilde istifade edebilmesi için tüm dinamikleriyle el ele vererek koordinasyon içinde çalışmaya özen göstereceklerini ifade etti.

Vali Akın, 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen koranavirüs salgının insanlığı olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde aşının uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir aşama kaydedileceğine inanıyorum. Günlük yaşantımızı derinden etkileyen bu salgından korunabilmenin yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaktan geçmektedir. Bu sebeple 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kendi sağlığımızın yanı sıra toplum sağlığının da korunması amacıyla hemşehrilerimizden alınan tedbirlere riayet etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Seda Sayan Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan yeni yıl mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:27:40. #1.15#
title