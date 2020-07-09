Kırşehir Valisi İbrahim Akın Açıklaması Kırşehir Valisi İbrahim Akın, dolu yağışı ve selin etkiledi bölgedeki ekili arazilerde hasadın yüze 80'i tamamlandığı için büyük zarar oluşmadığını bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, dolu yağışı ve selin etkiledi bölgedeki ekili arazilerde hasadın yüze 80'i tamamlandığı için büyük zarar oluşmadığını bildirdi.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan selin etkilediği merkeze bağlı Karıncalı köyünde incelemede bulunarak ekiplerin çalışmasını koordine ettiğini söyledi.

Kırşehir Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede selin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışma yaptığını belirten Akın, hasar tespitinin devam ettiğini dile getirdi.

Karıncalı köyünde selin etkili olduğu yerlerde arpa ve buğday hasadının yüzde 80'inin tamamlanması nedeniyle ekili arazilerde büyük zarar oluşmadığını vurgulayan Akın, 200 dekarlık hububat arazisinde hasar tespit edildiğini aktardı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de dolu ve sağanak nedeniyle oluşan selin ardından bölgeye ekipleri sevk ettiklerini, yapılan çalışmada 15 küçükbaş hayvanın telef olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA