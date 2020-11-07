Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek

07.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:11
Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilere destek olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilere destek olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarının köylü ve çiftçiyi yalnız bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığının doğal afetler kapsamında Kırşehir'e 1 milyon 500 bin lira ödenek sağladığını anımsatan Kendirli, ürünü zarar gören köylünün zararının karşılandığını aktardı.

Kendirli, 2020 yılı kasım ayına kadar çiftçilere 17,1 milyar lira tarımsal destek sağlandığını hatırlattı.

Kırşehir Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 769 çiftçiye ait 42 bin 596 dekar hububat alanında 'cücelik virüsü' tespit edilmesiyle ürünleri zarar gören üreticilere zararları oranında ödeme yapıldığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgilenip, ürünleri zarar gören üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz. 2020 yılı içerisinde 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Kırşehir genelinde 347 çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile sertifikalı 111 ton Macar fiği tohumunun yüzde 75 hibeyle dağıtılarak, 13 bin 785 dekar alanda ekim yapılacak. Ayrıca Konya Ovası Projesi kapsamında 30 çiftçiye de yüzde 100 hibe olarak 9 ton Macar fiği tohumu da dağıtıldı. Bu yılın ekim ayına kadar 559 süt üreticisine de 18 milyon 31 bin 277 litre süt üretimine karşılık 3 milyon 594 bin 99 lira ödeme yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

İlgili Haberler

Çan Belediyesi'nden üreticilere destek
Çan Belediyesi'nden üreticilere destek
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Kayseri'de 1000 çiftçi çocuğuna tablet hediye edildi
Gündoğmuş'ta üreticilere eğitim verildi
Gündoğmuş'ta üreticilere eğitim verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Orhan Veli Cansu Dere Coşkun Göğen Yasemin Allen
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Eddie Newton Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Çocuk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de çiftçi ve üreticilere tarımsal destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 13:14:27. #1.14#
title