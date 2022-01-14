Kırşehir Belediyesi buzlanmaya karşı önlem aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle oluşacak buzlanmaya karşı önlem aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü 510 ton tuz stoku ve ekiplerle muhtemel buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kar ve buzlanma ekiplerinin kent merkezinde 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde hazır beklediğini ifade etti.

Kamyon, kepçe ve greyderlerle ekiplerin olumsuzluklara müdahale edeceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak her türlü hava koşullarını dikkate alarak haftalar öncesinden önlemlerimizi aldık. Kar ve buzlanma koşulları kapsamında 300 ton agrega ile karışık tuz ve 210 ton da saf tuz stokumuzla anında müdahaleye hazırız. İlimizdeki araç parkımızda greyder, kepçe ve kepçelerimiz ile birlikte ekiplerimiz, hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için tüm hazırlıklarını tamamlayarak araç bakımlarını da yaptı."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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