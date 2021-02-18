Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı

18.02.2021 20:40 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:43
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi, sınır devriyeleri tarafından yakalandı.

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi, sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu kişinin, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi.

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., Kilis'te 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Buse Varol Emina Jahovic Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ali Koç Can Bartu Deniz Türüç Ünal Karaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 20:43:31. #1.14#
title