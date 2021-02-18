Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi, sınır devriyeleri tarafından yakalandı.

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi, sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu kişinin, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi.

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., Kilis'te 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU