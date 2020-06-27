Kırklareli Valisi Bilgin, incelemelerde bulundu Kırklareli Valisi Osman Bilgin,Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi'nin şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin,Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi'nin şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesindeki şantiyesini gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında brifing aldı.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Bilgin, Hızlı Tren Projesi'nin 62 kilometrelik kısmının Kırklareli il sınırlarından geçtiğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule yeni hızlı tren hattı arasında kalan güzergahlarda yoluculuk süresi ve mesafesi kısalacağını ifade eden Bilgin, çalışmaların hızla devam ettiğini anlattı.

Kaynak: AA