Kırklareli'nde kayıp kişi ormanda uyurken bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 12 saat haber alınamayan kişi ekipler tarafından ormanda uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, evinden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıkan Zeki Doğan'dan (56) bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde yaptığı araştırmada Doğan'a ulaşamadı. Bölgeye daha sonra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler droneler ile bölgede yaptığı aramada, Meşelik Mevkiinde bir otomobilin olduğunu fark etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Doğan'ı otomobilde uyurken buldu.

Kronik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Nihat Evren - Son Dakika Haberleri

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