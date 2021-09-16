Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rusya'daki film festivallerinden üç ödülle döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rusya'daki film festivallerinden üç ödülle döndü

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Kültür Sanat
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rusya'daki film festivallerinden üç ödülle döndü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlilerin yapımları, Rusya'daki film festivallerinde üç kategoride ödüle layık görüldü.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlilerin yapımları, Rusya'daki film festivallerinde üç kategoride ödüle layık görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 55 filmin yarıştığı 10. Moskova Uluslararası Film Festivali düzenlendi.

Moskova Uluslararası Film Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in himayesinde Sinema Yönetmenleri Birliği Moskova Teşkilatı Başkanı Evgeniy Gerasimov'un organizasyonunda gerçekleştirildi.

Festivalde, KTMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Artıkpay Süyündükov'un "Şambala" adlı filmi "En iyi yönetmen" kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Ödülü'ne layık görüldü.

Ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Vapur" hikayesine dayanarak hazırlanan "Şambala", festivalde "En iyi kameraman" ödülüne de değer bulundu.

19. Krasnogorski Spor Filmleri Festivali

Öte yandan Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Olimpiyat Komitesinin desteğiyle 19. Krasnogorski Spor Filmleri Festivali yapıldı.

Moskova bölgesinde düzenlenen Krasnogorski Spor Filmleri Festivali'nde 7 günde 60'tan fazla film gösterildi.

Festivalin Altın Miras Ödülü, "Dünya Göçebe Oyunları" belgesel filmi ile katılan KTMÜ öğretim görevlileri Moldoseyit Mambetakunov ile Stambulbek Mambetaliyev'e verildi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ödüllere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adının uluslararası başarılarla anılmasından gurur duyduklarını söyledi.

Ceylan, kardeş ve dost Türkiye ile Kırgızistan'ın büyük destekleriyle faaliyet gösteren Manas Üniversitenin her alanda çok daha yüksek başarılara erişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Süleyman Soylu Rüya Tabirleri Demir Çelik Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rusya'daki film festivallerinden üç ödülle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:41:16. #1.12#