Kilis'te Lale Devri

Kilis'i rengarenk çiçeklerle donatmak için Kilis Belediyesi tarafından bulvarlara ve refüjleri lale soğanı dikilmeye başlandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatı üzerine sera kurulmasının ardından Kilis daha güzel ve daha yeşil bir hale geldi. Daha yeşil, daha güzel ve görsel açıdan daha doyurucu bir Kilis için, binlerce lale soğanını toprakla buluşturuluyor. Lale soğanı ekimine Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ve Kadir Çirtikoğlu katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA