Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için.

09.10.2019 17:38
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." değerledirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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