KGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

KGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Program kapsamında KGC Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cemiyette devam eden programda konuşan Kösedağ, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kösedağ, basının sorunlarını bildiklerini ve bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Cemiyeti ziyaret eden MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Gelecek Partisi İl Başkanı Zülküf Arslan da gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Donan göl üzerinde futbol maçı

Donan göl üzerinde futbol maçı

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title