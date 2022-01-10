KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Program kapsamında KGC Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cemiyette devam eden programda konuşan Kösedağ, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kösedağ, basının sorunlarını bildiklerini ve bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Cemiyeti ziyaret eden MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Gelecek Partisi İl Başkanı Zülküf Arslan da gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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