'Kesilen eti mutlaka veteriner hekimler kontrol etmeli'
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'Kesilen eti mutlaka veteriner hekimler kontrol etmeli'

İZMİR Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, hayvanlardaki bulaşıcı hastalıklara karşı alınabilecek ek önlemlere dikkat çekerek, "Türkiye'de yaklaşık 256 tane zoonoz hastalığı var. Yıllardır, özellikle Kurban bayramlarında bu hastalıkların insanlara geçmemesi için çaba sarf ediyoruz.

'Kesilen eti mutlaka veteriner hekimler kontrol etmeli'
31.07.2020 08:38 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:41

İZMİR Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, hayvanlardaki bulaşıcı hastalıklara karşı alınabilecek ek önlemlere dikkat çekerek, "Türkiye'de yaklaşık 256 tane zoonoz hastalığı var. Yıllardır, özellikle Kurban bayramlarında bu hastalıkların insanlara geçmemesi için çaba sarf ediyoruz. Geçen yıllarda şarbon çıkmıştı. Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıklarımız var. Bunlar koruyucu hekimlikle önlenebilen hastalıklar. Kurban Bayramı'nda veteriner hekim muayenesi olmadan kesinlikle kurbanlıklarınızı yemeyin" dedi.

Kurban Bayramı'na yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre, hayvan satış alanlarına her 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlandı. Kesim yerlerinde Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulandı. Tüm bu önlemlere ek olarak alınması gereken tedbirleri sıralayan İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir, "Bu pandemi süreci bize 'tek sağlık' kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 'Tek sağlık', dünya sağlığının, halk sağlığının korunması açısından sağlıkla ilgili meslek gruplarının tek çatı altında buluşması demektir. Covid-19'un hayvan kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Buna zoonoz diyoruz. Türkiye'de yaklaşık 256 tane zoonoz hastalığı var. Yıllardır, özellikle Kurban bayramlarında bu hastalıkların insanlara geçmemesi için çaba sarf ediyoruz. Kurban Bayramı'nda veteriner hekim muayenesi olmadan kesinlikle kurbanlıklarınızı yemeyin. Covid-19 süresince kurulan il pandemi kurulları oluşturuldu, kurban hizmetleri ilgili de İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kuruldu. Fakat bu komisyonların içinde veteriner hekim odaları yok. Biz buralarda olmak istiyoruz ve mesleki deneyimlerimizi anlatmak istiyoruz. Kurban hizmetleri sağlık hizmetidir, insan sağlığının korunmasıdır. Kurban kesiminde de mutlaka veteriner hekimin o etin kontrolünü yapması gerekiyor. Hastalık olup olmadığına bakmalı" dedi.

Kesim yerlerindeki hijyen kurallarının çok önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Katı atıklarından bertarafından tutun, ateş ölçülmesi, eldiven kullanılması, kasapların kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, önlük ve su geçirmez kıyafetler giymeleri önemli. Atıkların çok derin çukurlara gömülmesi ya da geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi lazım. Fakat en önemlisi Doğu'dan ya da başka illerden başka şehirlere gelecek satıcıların da Covid-19 testinden geçirilmesidir. 8 metrekareye bir kişi hesaplandı, padokların arasında sosyal mesafe kurallarına uyulması öneriliyor. Fakat o gün çok yığılma olacaktır. Herkes ilk günde kurbanını kesip evine götürmek istiyor. Biz randevulu sisteme geçilmesini ve kesim işlemlerinin 3 güne yayılmasını öneriyoruz. Yığılmalara engel olunabilir" diye konuştu.Açıklamasını sürdüren Özdemir, "Kurban Bayramı'ndan sonra hayvan hareketliliğinden kaynaklanan salgınlar görebiliyoruz. Geçen yıllarda şarbon çıkmıştı. Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıklarımız var. Bunlar koruyucu hekimlikle önlenebilen hastalıklar. Sağlıklı hayvanların kesime sevk edilmesini sağlamalıyız. Kurban Bayramı'nda bir yıl içinde kesilen hayvan sayısının 4'te biri kesiliyor, bu ciddi bir sayı. Türkiye'deki hayvan sayısının korunması açısından erkek hayvanların kesilmesine öncelik verilmeli. Yavrularımız çok değerli. Özellikle dişi ve gebe hayvanların kontrolleri yaptırılarak, gebe hayvanların kesime sevk edilmemesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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