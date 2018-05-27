Anbean Görüntülendi! Arabayla Gelip Dilenen Suriyeliler, Pes Dedirtti

Sarıkamış'a her hafta otomobilleriyle gelen bir grup Suriyeli, otomobillerini park ettikten sonra dileniyor, işleri bitince de otomobillerine binerek ilçeden ayrılıyor.

HER HAFTA KENTE ARABALARIYLA GELİP DİLENİYORLAR

Kars'ın Sarıkamış ilçesini mesken tutan 8 kişilik Suriyeli aile otomobilleriyle haftada bir kere ilçeye gelerek dileniyor. Çoğunluğu çocuklardan oluşan dilenciler, topladıkları parayı otomobilde bekleyen ailenin reisine verip, tekrar tekrar Sarıkamış cadde ve sokaklarını gezerek dilencilik yapıyor.

ARABAYLA GELDİKLERİNİ GÖREN VATANDAŞ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Ramazan ayında dilenen Suriyeli aile zaman zaman da ilçe halkının tepkisine uğruyor. Ailenin otomobille geldiğini gören bir vatandaş, önce dilenen aileye tepki gösterdi. Ardından da polisi aradı.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILAN AİLE, KENTTEN GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen polis dilencilik yapan ailenin reisini otomobilin içerisinde yakaladı. Diğer aile fertlerini caddeden toplayan polis, aileyi Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Burada haklarında işlem yapılan Suriyeli otomobilli dilenciler, ilçeden gönderildi.