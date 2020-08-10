Keçiören Belediyesi otopark yapımında sona yaklaştı
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Keçiören Belediyesi otopark yapımında sona yaklaştı

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda temeli atılan otopark yapımında sona geldi.

Keçiören Belediyesi otopark yapımında sona yaklaştı
10.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:20

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda temeli atılan otopark yapımında sona geldi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Kalaba Kent Meydanı'nda temeli atılan otopark yapımını sürdürüyor. Bu kapsamda eksi 2'nci bodrum katı tamamlanan otoparkın son kat tabliye çalışmaları ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi imkanlarıyla inşa edilen kapalı otoparkın, en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını bildirdi.

"Mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak"

İnşa edilen otoparkın Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara'da, uzun zaman sonra belediye imkanlarıyla yapılan bir eser olma özelliği de taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak.

Otopark inşaatımızda çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor. Büyük bir rantın bulunduğu, mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımız Kalaba Kent Meydanı'ndaki trafiği büyük oranda rahatlatacak. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Keçiören, hayata geçirdiğimiz projelerle anılacak ve bir marka haline gelecek."

"Araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak"

Kapalı otopark projesine ilişkin teknik detayları da paylaşan Altınok, "Otoparkımız, 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız, Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığı'na bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek. Otopark, elektronik 'dolu-boş' sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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