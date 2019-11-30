Kaz Dağları'nı 103 kilometre koşarak gezdiler

30.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:21

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Yeşilyurt Köyü'nde başlayan ve Balıkesir'in Edremit İlçesi Güre Mahallesi'nde sona eren 103 kilometrelik İda Ultra Maratonu'na 20 ülkeden 4 kategoride bin 100 sporcu katıldı. Sporcular Kaz Dağları'nı 103 kilometrelik parkurda 4 ayrı kategoride koşarak gezme ve tanıma imkanı buldu.



Yeşilyurt Köyü'nde sabah 07.00'da başlayan 103 kilometrelik İda Ultra ve 62 kilometrelik Half Utra koşularına çok sayıda profesyonel sporcu katıldı. Yarışlara 20 ülkeden bin 100 sporcu katıldı. Daha sonra 15 kilometrelik Köy Koşusu ve 36 Kilometrelik Run Zeus koşuları için start verildi. Sporcular Kaz Dağları'nın eşsiz güzellikleri içinde saatlerce koşarak ter döktüler, Roma dönemi köprülerinden geçtiler, zeytin toplayanları izleyerek koşularına devam ettiler. Saatlerce koşan sporcular zaman zaman sarp vadilerde ve dere geçişlerinde zorlandılar.



Ortak parkurları kullanan sporcular Kaz Dağları'nın eşsiz manzarası ve bol oksijeni eşliğinde derelerin ve tepelerin aşıldığı zorlu parkurları tamamlayarak belirlenen bitiş noktalarına ulaştılar.



Bu yıl üçüncüsü yapılan İda Ultra Maratonu hakkında bilgi veren Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, "İda Ultra'nın 4. senesinin startını Yeşilyurt Köyü'nden verdik. Sabah 7 startı ile birlikte yaklaşık 120 sporcu 62 kilometre ve 103 kilometre yarışları için start aldılar. Güzel ve keyifli bir start oldu. Saat 9'da 36 kilometre saat 11'de de 15 kilometre yarışları star alacak. 4. Senemizde biz Edremit'te ve Kuzey Ege'de yaklaşık bin 100 sporcuyu aileleri ile birlikte ağırladık. 20 ülkeden bin 100 sporcuyu ağırlıyoruz. İlerleyen senelerde Edremit Belediyemizin ve sponsorlarımızın destekleri ile çok daha büyüyeceğine ve çok daha fazla ülkeden katılımcıyla birlikte çok güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. İda Ultra Maraton Kuzey Ege'de düzenlenen tek ultra maraton. Yani 42 kilometrenin üzerinde düzenlenen koşu yarışlarına verilen isim. Biz burada Kaz Dağları'nda özellikle bu muhteşem coğrafyada, köylerinden, akarsularına, vadilerinden, tarihi noktalarına, denizinden dağına herşeyi ile Kaz Dağları'nı koşarak gezdiriyoruz. Çokta keyifli oluyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA