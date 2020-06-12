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Kayserisporlu vatandaşlar araçlarında maçı izlemenin keyfini çıkardı

- Kayserisporlu vatandaşlar araçlarında maçı izlemenin keyfini çıkardı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Vatandaşlarımız kurallara uyduğu sürece maçları bu şekilde vermeyi düşünüyoruz" Korona virüs sebebi ile seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasını...

12.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:46

- Kayserisporlu vatandaşlar araçlarında maçı izlemenin keyfini çıkardı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu:

"Vatandaşlarımız kurallara uyduğu sürece maçları bu şekilde vermeyi düşünüyoruz"

KAYSERİ - Korona virüs sebebi ile seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasını Kayserisporlu taraftarlar araçlarının içinde dev ekrandan izledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz aylarda ara verilen futbol liglerinin yeniden başlamasıyla, maçların taraftarsız oynanmasına karar verildi. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Kayserisporlu taraftarların bu hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmalarını izleyebilmeleri için, Kadir Has Stadyumu'nun açık otoparkına dev ekran kurarak karşılaşmayı canlı yayınladı. Taraftarlar araçları ile otoparkı doldururken, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da aracının içinden karşılaşmayı izledi. Maç öncesinde ise taraftarların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarı anonsları yapıldı.

Kurallara uyulduğu takdirde maçları dev ekrandan yayınlamaya devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Liglerin başlaması ile birlikte Fenerbahçe - Kayserispor maçını Kayseri'de, Kadir Has Stadyumu'nun açık otoparkından canlı yayın ile tüm futbol severler ile paylaşıyoruz. İnşallah güzel ve sportmence bir müsabaka olur. Kayserisporumuzun ligde kalması bizim ve şehrimiz için önemli. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği az da olsa canlı yayınla vermeye çalışıyoruz. Bugün deplasmanda oynanacak olan maçı Kayserispor'un kazanmasını çok arzu ediyoruz. Burada sosyal mesafeye biraz önce anons ettiğimiz gibi dikkat edilmesi, sağlıkla ilgili tedbirlerin alınması son derece önemli. Bu şekilde devam ederse tüm maçları canlı yayında vermeyi arzu ediyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Sporun da insanların bir araya gelmesi, özellikle gençlerin internetten biraz daha uzaklaşması için ne kadar önemli olduğunu gördük. Kayserispor sevdalıları bugün araçları ile stat otoparkını doldurdular. Sanki maç burada oynanıyormuş gibi tezahüratlarla, sloganlarla ve destek çalışmalarıyla güzel bir ortam var. İnşallah Kayserispor, galibiyetle bu güzelliği taçlandıracaktır diye düşünüyorum. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de tüm futbol kulüplerine başarılar diliyorum" dedi.

Aracıyla karşılaşmayı izlemeye gelen Kayserispor taraftarı olan Serdar Külcü de, "Korona virüs döneminde stada gelemediğimizden böyle bir etkinlik yaptıkları için belediyemize teşekkür ederim. Buraya oğlumla geldim. Kendisi 10 yaşında ve o da Kayserispor taraftarı. Belediye başkanımıza yeniden teşekkür ederim bu sayede Kayserispor taraftarı maçı izlemiş oldu" ifadelerini kullandı.

Babası ile beraber maç izlemeye gelen 10 yaşındaki Abdullah Eren Külcü ise, "Belediyemiz bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Sahada olmasak da maçı yine de izliyoruz. İnşallah bu maçı kazanırız" dedi.

Kayserisporlu vatandaşlar araçlarında maçı izlemenin keyfini çıkardı

Kaynak: İHA

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