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Kayseri Kafkasspor küme düştü

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri Kafkasspor ligin bitimine 2 hafta kala küme düşen ikinci takım oldu.

19.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:40
Kayseri Kafkasspor küme düştü

Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri Kafkasspor ligin bitimine 2 hafta kala küme düşen ikinci takım oldu.


Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayseri Kafkasspor ligin 21. haftasında Sanayi Esnafspor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası ligde veda etti. Yeşilhisar Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takım olarak Kafkasspor, 2020-2021 sezonunda İkinci Amatör Küme'de mücadele edecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan Yeşil-Beyazlılar, ligde 18 maça çıktı ve 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Rakip kalelere 24 gol atan Kafkasspor kalesinde 52 gol gördü.


15 puanla 10.sırada yer alan Kayseri Kafkasspor ligin son iki maçında Makfitspor ve Akkışla Gençlikspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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