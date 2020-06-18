Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kayseri- Malatya yolu Tomarza ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 PA 852 plakalı otomobille 38 VE 694 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobildeki N.İ., Y.İ., M.V., Ş.K., S.K., H.K., A.K., T.A. ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA