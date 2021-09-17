Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, il genelinde hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan, Talas, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde 22 ayrı faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen S. D. ve C.Y, operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin çapa motoru, hızar makinası, televizyon, kablo, beyaz eşya çeşitleri gibi çeşitli eşya ve malzemeler çaldıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan, suç eşyalarını satın aldığı tespit edilen 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti

Kaymakam havuza girip tüm vatandaşları Türkiye'nin en önemli kaplıcalarından birine davet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin
Spor Halis Özkahya Rüya Tabirleri Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 22:41:36. #1.11#