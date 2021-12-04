Kayseri'de Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi inşa edilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de inşa edilecek Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi için Melikgazi Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Cenabı Allah'ın herkese nice hayırlı işlerin protokolünde, temel atmasında, açılışında bulunmayı nasip etmesini diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da tüm sanayicilere hizmet verecek, ara eleman ihtiyacını karşılayacak güzel bir lisenin yapılması için uğraştıklarını ifade etti.

Proje çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Palancıoğlu, protokolün imzalanmasının ardından gelinecek ihale aşamasıyla birlikte okulun temelini de en yakın zamanda atacaklarını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da lisenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Melikgazi Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri protokolü imzaladı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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