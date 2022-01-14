Kayseri'de aralık ayında 4 bin 628 konut satıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2021 yılı aralık ayında 4 bin 628 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte aralıkta konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103 artarak 4 bin 628 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre ise yüzde 21,5 artarken Kayseri, Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 2 pay aldı.

Kayseri'de toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7, ilk satışların payı ise yüzde 28,3 oldu.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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