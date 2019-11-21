Kayseri-çiftçi, tahta oymacılığında atölye kurdu

21.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:33

Çiftçi, tahta oymacılığında atölye kurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde Ali Akbulut (53), askerde öğrendiği tahta oymacılığı sanatını geliştirip, evinin alt katını atölyeye çevirerek birbirinden güzel eserler üretti. Akbulut, yaptığı ürünleri tanıtamamaktan şikayet etti.

İlçeye bağlı Şıhlı mahallesinde yaşayan çiftçi Ali Akbulut, tahtadan yaptığı süs ve hediyelik eşyalarla dikkat çekiyor. Kendi imkanlarıyla evinin alt katına küçük bir atölye kuran Akbulut, bu becerisiyle köyünde takdir görüyor; ama o kendini daha da geliştirip farklı ürünler ortaya koymak istiyor. Evli 3 çocuk babası Akbulut, tahta oymacılığını askerde anahtarlık yaparak öğrendiğini ve askerden döndükten sonra da bu işe merak salıp, kendisini geliştirdiğini belirtti.

Asıl mesleğinin duvarcılık olduğunu anlatan Akbulut, geriye kalan zamanlarda da tahta oymacılığı yaptığını söyledi. Akbulut, 'Baba mesleği duvarcılık yapıyorum. Bunun yanında da 20 yıldır kendi imkanlarımla tahtadan süs ve hediyelik eşyalar yapıyorum. Askerde çay ocağında otururken esinlendim ve merak salarak bu işe başladım. Askerde sadece anahtarlık yapıyordum. Köye döndükten sonra kendimi daha da geliştirdim ve başka şeyler de yapmaya başladım. Bu safhaya geldim. Köye gelenler yaptığım ürünleri çok beğeniyorlar. Ben daha da işi büyütmek istiyorum. Alıcısı çok ama ben götürüp, getiremiyorum. Daha farklı şeyler yapmak istiyorum, ancak imkanım yok. Köyden sipariş üzerine gönderdiğim de oluyor, ama bu bana yetmiyor. Eğer büyüklerimiz bana imkan verirse, çok şey yaparım' dedi.

'BU İŞİ KÖYÜMDEN DIŞARIYA TAŞIMAK VE İYİ YERLERE GELMEK İSTİYORUM'

Anahtarlıktan kılıçlara, baltadan kağnı maketlerine, askılıktan aynalığa, kaşıktan oklavaya, davulcu tokmağından bıçağa kadar değişik eşyaları yaptığını belirten Akbulut, daha farklı icatlar yapmak istediğini, ancak imkanlarının makine ve malzeme almaya yetmediğini belirterek, destek istedi. Emekli olduğunu ve bu nedenle de imkanlarının el vermediğini kaydeden Akbulut, 'İmkanım el vermiyor. Ben büyüklerimden yardım isterim, destek isterim. İyi yerlere gelmek ve bu sanatımı daha da ileriye götürmek isterim. Büyükler yardımcı olursa, başka icatlarda çıkarırsam, ne mutlu bana. Farklı icatlar yapmak için makine lazım, malzeme lazım. Açıkçası para istiyor bunları sağlamak. KOSGEB'e başvurdum, ama umduğumu bulamadım. Destek olunacağına, köstek olundu. Bir yerlere gelemedim. Bu işi köyümden dışarıya taşımak ve iyi yerlere gelmek istiyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA