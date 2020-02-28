Kaymakam Sinanoğlu'dan esnafa ziyaret
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Kaymakam Sinanoğlu'dan esnafa ziyaret - Haber

Kaymakam Sinanoğlu'dan esnafa ziyaret

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Vergi Haftası kapsamında tarihi çarşı esnafını ziyaret etti.

28.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:52
Kaymakam Sinanoğlu'dan esnafa ziyaret

Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, kapsamında tarihi çarşı esnafını ziyaret etti.

Sinanoğlu, beraberinde Vergi Dairesi Müdürü Nuh Torun ve Mal Müdürü Mehmet Nurullah Ece ile gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ile görüştü, gül hediye etti.


Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Sinanoğlu, sorunların çözümü konusunda çalışmaların yapılacağını belirterek, esnafa hayırlı kazanç diledi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler