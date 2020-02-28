Kaymakam Sinanoğlu'dan esnafa ziyaret

28.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:52

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, Vergi Haftası kapsamında tarihi çarşı esnafını ziyaret etti.

Sinanoğlu, beraberinde Vergi Dairesi Müdürü Nuh Torun ve Mal Müdürü Mehmet Nurullah Ece ile gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ile görüştü, gül hediye etti.



Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Sinanoğlu, sorunların çözümü konusunda çalışmaların yapılacağını belirterek, esnafa hayırlı kazanç diledi.

Kaynak: AA