Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 115, Uludağ'da 73, Ilgaz ve Erciyes'te 65, Hakkari'de 63, Kartepe'de 55, Sarıkamış'ta 51, Konaklı ve Ergan'da 34, Yedikuyular'da 29, Yıldıztepe'de 22, Yıldız Dağı'nda 13, Yalnızçam'da 9, Mersivan, Çambaşı ve Ladik'te 6, Hesarek'te 5, Nemrut'ta 4, Hazarbaba ve Ovacık'ta 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.04.2021En düşükEn yüksek
KartalkayaKKY17
PalandökenPB09
UludağGSY112
NemrutPB112
KonaklıPB011
DavrazSY714
ErciyesGSY213
IlgazSY111
HakkariPB215
(KKY: Karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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