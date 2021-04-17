Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 115, Uludağ'da 73, Ilgaz ve Erciyes'te 65, Hakkari'de 63, Kartepe'de 55, Sarıkamış'ta 51, Konaklı ve Ergan'da 34, Yedikuyular'da 29, Yıldıztepe'de 22, Yıldız Dağı'nda 13, Yalnızçam'da 9, Mersivan, Çambaşı ve Ladik'te 6, Hesarek'te 5, Nemrut'ta 4, Hazarbaba ve Ovacık'ta 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: