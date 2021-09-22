Kavak'ta Taşımalı Eğitim Toplantısı yapıldı

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul servis şoförleri eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kavak Akşamseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Kurtoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi görevlileri, taşıma kapsamında bulunan okul müdürleri, servis firma yetkilileri ve servis sürücüleri katıldı.

Toplantıda taşımalı eğitimde görev alacak şoförlerin MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim yönetmeliğinde belirtilen konular üzerinde duruldu. Şoförlere, belirlenen güzergahlardan öğrencileri almaları ve belirtilen okullara öğrencileri imza karşılığında teslim etmeleri, taşıma esnasında yüksek sesle müzik dinlenmemesi, kemerlerin takılı olması, araç temizliğine dikkat edilmesi, sigara kullanılmaması konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler"e tavizsiz uyulması, araçlarda görev yapan personelin aşılarının yapılması, servislerin havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyonu, genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılması konularında uyarılarda bulunuldu.

Kavak'ta 114 kırsal mahalleden 432 öğrencinin 10 okulda taşımalı eğitim kapsamında bulunduğu öğrenildi.

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