Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052656 -1,82 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049897 -0,40 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028811 -0,40 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,125801 -0,31 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068748 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007239 -3,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,289190 -2,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017202 -2,15 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029809 -1,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030990 -1,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022856 -5,15 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,024915 -4,74 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 12,800486 -4,71 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,772665 -4,43 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,193432 -4,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,517269 -3,62 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006908 -2,11 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,141136 -1,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,030372 -1,88 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,456146 -1,73 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,512274 -2,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,153342 -2,26 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,147941 -1,60 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023936 -0,39 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,560443 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,467556 -0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA