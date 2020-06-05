Kastamonu Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşecek Kastamonu Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında afiliasyon ve iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında afiliasyon ve iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesi ve bağlı birimlerinin, Kastamonu Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte kullanılmasına yönelik afiliasyon ve iş birliğine yönelik protokol, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven tarafından imzalandı.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu arasında yapılan protokolle Kastamonu Devlet Hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesine dönüşeceği belirtildi.

Bu kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, önümüzdeki dönem itibarıyla öğrenimlerine Kastamonu'da devam edecek.

Kaynak: AA