Kaşıkçı cinayetinin konuşmaları: Kurbanlık geldi mi? Ceset çantaya sığar mı? Kolay olacak

Kaşıkçı cinayetinin konuşmaları: Kurbanlık geldi mi? Ceset çantaya sığar mı? Kolay olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı.

Kaşıkçı cinayetinin konuşmaları: Kurbanlık geldi mi? Ceset çantaya sığar mı? Kolay olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, cinayet planının yeni detayları ortaya çıktı.

BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, Türk istihbaratının aktardığı söylenen bazı konuşma kayıtlarına yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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