Kasaptan, manava mahalle esnafına yeni ek gelir kapısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasaptan, manava mahalle esnafına yeni ek gelir kapısı

Kasaptan, manava mahalle esnafına yeni ek gelir kapısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mahalle ruhunu yaşatan kasaptan manava, marketten şarküteriye birçok işletme GetirÇarşı ile milyonlarca kullanıcıya erişerek kazançlarını artıracak.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

Mahalle ruhunu yaşatan kasaptan manava, marketten şarküteriye birçok işletme GetirÇarşı ile milyonlarca kullanıcıya erişerek kazançlarını artıracak. Kullanıcılar da bu sayede mahallelerindeki sevdikleri, güvendikleri işletmelerden diledikleri ürüne ulaşabilecek.

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlatan Getir, yeni hizmeti GetirÇarşı ile market, şarküteri, manav, kasap, kuru yemişçi, pet shop gibi işletmeleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. GetirÇarşı, mahalle esnafının dijital dönüşümüne katkı sağlayarak ek bir gelir kapısı oluşturacak. Kullanıcılar ise Getir üzerinden tanıdığı, bildiği esnafından kolayca alışveriş yapabilecek.

"AMACIMIZ, MAHALLE ESNAFININ DAHA FAZLA İŞ YAPMASINI SAĞLAMAK"

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Yeni hizmetimiz GetirÇarşı ile kullanıcılarımız, mahallelerindeki alıştıkları ve sevdikleri esnaflardan alışveriş yapmaya devam edebilecek. Amacımız, mahalle kültürünün vazgeçilmezi olan esnafın dijitalleşen dünyaya dahil olarak daha fazla iş yapmasına olanak sağlamak. Bu vesileyle Türkiye'de 2 milyonu aşkın işletmeyi GetirÇarşı hizmetimize üye olmaya davet ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, GetirÇarşı aracılığıyla ek kazanç sağlayarak mahalleleriyle bütünleşecek" dedi.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR, SİFTAH ÇOK YAKINDA

16 Nisan itibarıyla işletme kaydı almaya başlayacak olan GetirÇarşı, çok yakında Getir kullanıcılarıyla buluşacak. Üye olmak isteyen işletmeler, Getir uygulaması üzerindeki linkten pratik başvuru formunu doldurabilecekler. GetirÇarşı, öncelikle İstanbul'da faaliyet gösterecek. Manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de sisteme dahil olacak.  Getir kullanıcılarının GetirÇarşı üzerinden mahallelerindeki işletmelerden vereceği  siparişler, işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da 'Getir Getirsin' seçeneği ile 30-45 dakika arasında kapılarına ulaşacak.

GETİRÇARŞI'DA ÖDEMELER ERTESİ GÜN HESAPTA

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek sözlerine şöyle devam etti:

"GetirÇarşı hizmetimizle mahalle esnafının dijital dönüşümüne olanak sağlamanın yanında ekonomiye de hareketlilik getirmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan, GetirYemek hizmetimizde edindiğimiz tecrübeyle, işletmeler için nakit akışının önemini son derece iyi biliyoruz. Bu nedenle, GetirÇarşı'da da GetirYemek'te olduğu gibi ilk günden itibaren işletmecilerimizin kazançları, ertesi gün hesaplarına yatacak."

Pandemi sürecinde zorlanan pek çok sektörden işletmeciye can suyu olmayı hedefleyen GetirÇarşı, sisteme üye olmak isteyen fakat gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan işletmelere destek paketleri de sunacak.

GetirÇarşı üyesi işletmeler tek bir ekran üzerinden, kolaylıkla, tüm siparişlerini, sipariş hareketlerini, finansal hareketlerini gözlemleyebilecek, ürünlerini satışa açabilecekler.

GetirÇarşı'ya üye olmak isteyen işletmeler panel.getircarsi.com/form/on-basvuru adresinden başvurularını yapabilecek.


Kasaptan, manava mahalle esnafına yeni ek gelir kapısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kasaptan, manava mahalle esnafına yeni ek gelir kapısı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:23:40. #1.14#

title