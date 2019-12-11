Karşıyaka'nın gözü Of'ta

11.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:52

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgiyle Play-Off hattından çıkan Karşıyaka, gözünü kendi yerine 5'inci sıraya yerleşen Ofspor'la oynayacağı ilk yarının final maçına çevirdi. Averaj farkıyla önüne geçen rakibi gibi 24 puanı bulunan Karşıyaka, pazar günü Ofspor'u yendiği takdirde devreyi Play-Off hattında tamamlayacak. Cezası biten Doğukan'ın ilk 11'e döneceği yeşil-kırmızılılarda ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan Kuş, ayak bileğinde ödem oluşan Harun ve darbeye bağlı sakatlık yaşayan Anıl, maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Kaf-Kaf'ta Of sınavında kalede yine Turgutluspor ve Belediye Derincespor karşılaşmalarında 6 gol yeyince eleştiri oklarının hedefi olan Mehmet'in oynaması bekleniyor. Genç file bekçisi bu maçlar öncesinde forma giydiği 4 karşılaşmada ise kalesinde 1 gol görmüştü. Of'u yenip ilk yarıyı mutlu kapatmak isteyen Karşıyaka, verilecek iznin ardından 21 Aralık'ta yeniden toplanacak.

Kaynak: DHA