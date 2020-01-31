Kars ve Ardahan'da tipi ulaşımı aksatıyor

31.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:12

Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars'ta kar, tipi ve sis nedeniyle Kars-Göle kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürülüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sürücülerden Abdullah Zeyrek, "Görüş mesafesi düştü, sis de etkili olmaya başladı. Kar yağışı Göle'den başladı, buraya kadar yoğun şekilde devam ediyor. Biz de Iğdır'a gidiyoruz, inşallah yol açıktır." dedi.

Zincir takmayan ağır tonajlı araçlara geçit yok

Ardahan'ta etkili olan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat yolunda zincir takmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA