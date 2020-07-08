Kars'ta mor çiçekler görsel şölen sunuyor
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Kars'ta mor çiçekler görsel şölen sunuyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kuyucuk Gölü yakınlarında açan mor çiçekler görsel şölen sunuyor.

Kars'ta mor çiçekler görsel şölen sunuyor
08.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:10

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kuyucuk Gölü yakınlarında açan mor çiçekler görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta, ilkbahar ve yaz aylarında farklı renklere bürünen doğa ayrı bir güzellik sunuyor.

Endemik türlerin de olduğu zengin bitki örtüsüne sahip Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk gölü yakınlarına gelen vatandaşlar, tarlalarda ve göl kenarında açan mor çiçeklere ilgi gösteriyor.

Özellikle Arpaçay-Akyaka kara yolu kenarlarında açan mor çiçeklerin bulunduğu alana ailece gelen vatandaşlar çocukları ile eğlenip fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: AA

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