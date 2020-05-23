Kars'ta ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı
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Kars'ta ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı

Kars'ın Sarıkamış ile Kağızman ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayram yardımında bulunuldu.

Kars'ta ihtiyaç sahiplerine bayram yardımı
23.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:23

Kars'ın Sarıkamış ile Kağızman ilçelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayram yardımında bulunuldu.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır işsiz, sokağa çıkamayan ihtiyaçlı, kimsesiz, yardıma muhtaç vatandaşlara gıda paketi ve yardım kartı desteğini sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle yine vatandaşlara katkı sunmaya devam ettiklerini anlatan Hayali, "Bayram öncesi İnönü, Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İstiklal mahallelerimizde yardım dağıtmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bütün İslam aleminin, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve şehitler diyarı ilçemizin güzel insanlarının bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu salgında da kısa sürede kurtuluruz." diye konuştu.

Kağızman ilçesinde de Kaymakamlık koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra engelli, şehit ve gazi aileleri ile yardıma muhtaç dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına yetişmek için çaba gösteriyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinden Kağızman Aras Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Muhsin Ertürk Budak, bayram öncesi yardımları ulaştırmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Gönüllülerden Mehmet Çakmakçı da Vefa ekibinin fedakarca çalıştığını belirterek, "Van'da şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.Faaliyetlerimizi her ne kadar engellemeye çalışsalar da biz öğretmenler topluma örnek olarak halkımızın yardımına koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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