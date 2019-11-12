Kars'ta hayvan otlatma kavgasına karışan 6 kişi tutuklandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 31 Ekim'de iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan sopalı kavgada gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 31 Ekim'de iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan sopalı kavgada gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
Böcüklü ile Şaban köyü sakinleri arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.