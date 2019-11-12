Kars'ta hayvan otlatma kavgasına karışan 6 kişi tutuklandı
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Kars'ta hayvan otlatma kavgasına karışan 6 kişi tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 31 Ekim'de iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan sopalı kavgada gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

12.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:00
Kars'ta hayvan otlatma kavgasına karışan 6 kişi tutuklandı

'ın ilçesinde 31 Ekim'de iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan sopalı kavgada gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Böcüklü ile Şaban köyü sakinleri arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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