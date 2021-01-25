Karlıova'da fırıncılar, karın altından çıkardıkları odunlarla ekmekleri pişiriyor
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Karlıova'da fırıncılar, karın altından çıkardıkları odunlarla ekmekleri pişiriyor

25.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:00

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede fırın işleten esnaf, ekmek pişirmek için karın altından çıkardıkları odunları hazırlıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, soğuk havada karın altında kalan odunları çıkartmak için uğraş veriyor.

Fırıncı Özcan Olgun, kış aylarında soğuk hava nedeniyle güçlük çektiklerini belirterek, "Bu soğukta karın altındaki odunları zorlukla çıkartıyoruz." dedi.

İlçeyi etkisi altına alan soğuk hava seyyar satıcıları da olumsuz etkiliyor. Dörtyol çarşı merkezinde seyyar satıcılık yapan Fevzi Arlı, ailesinin geçimini sağlamak için balık sattığını belirterek, "Hava çok soğuk ve balıklarımın hepsi dondu. Soğuk havada satış yapmak zor oluyor." diye konuştu.

Duyarlı vatandaşlar ise çetin kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları için bazı yerlere yiyecek bırakıyor. İlçeye bağlı Dörtyol köyünde yaşayan Kerem Beyaz, ağaç dallarına ekmek bırakarak kuşların beslenmesini sağlıyor.

Karlıova'da fırıncılar, karın altından çıkardıkları odunlarla ekmekleri pişiriyor
Karlıova'da fırıncılar, karın altından çıkardıkları odunlarla ekmekleri pişiriyor
Karlıova'da fırıncılar, karın altından çıkardıkları odunlarla ekmekleri pişiriyor
Karlıova'da fırıncılar, karın altından çıkardıkları odunlarla ekmekleri pişiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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